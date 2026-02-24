A 15 anni si laurea campione d' Europa

Raffaele Baldassarre, a soli 15 anni, ha conquistato il titolo di campione d’Europa di Karate Kumite nella categoria Cadetti, fino a 63 kg. La vittoria deriva dalla sua determinazione e dal duro allenamento svolto negli ultimi mesi. Durante la competizione, ha superato avversari di diversi paesi europei, dimostrando grande maturità e talento. La sua prestazione ha sorpreso molti, lasciando intravedere un futuro promettente nel karate internazionale.

Un grande risultato per Raffaele Baldassarre che si è laureato campione d'Europa di Karate Kumite nella categoria Cadetti, fino a 63 kg. L'atleta di Santa Maria Capua Vetere ha messo in fila tutti gli avversari e ha conquistato il titolo continentale ad appena 15 anni. Nei Campionati Europei Giovanili svoltisi a Cipro, il portacolori sammaritano ha messo in mostra le sue qualità, ottenendo l'ambitissimo titolo. Festa grande, ovviamente, a Santa Maria Capua Vetere e anche l'amministrazione comunale ha voluto testimoniare il proprio apprezzamento per lo splendido risultato sportivo ottenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Perugia domina Verona e si laurea campione d'invernoPerugia ha vinto contro Verona grazie a un’ottima prestazione in campo.

La Fermana rimonta l’Urbania . E si laurea campione d’invernoLa Fermana si aggiudica il titolo di campione d’inverno dopo una rimonta emozionante contro l’Urbania, conclusa con un punteggio di 3-1.

