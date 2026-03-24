la turchia alla prova della guerra in iran e gli scenari dello scontro con israele

La Turchia teme da tempo che la guerra all’Iran sfugga di mano a Usa e Israele e sa di muoversi su un terreno molto delicato. A Fidan, uomo d’intelligence e diplomazia che prima dell’ascesa a ministro degli Esteri guidava il Mit (il servizio segreto turco), è stato molto chiaro, dapprima, che le proteste di gennaio in Iran avevano posto le premesse per un indebolimento del Paese tale da aprire la strada a una guerra e che questo conflitto, poi, potesse colpire la Turchia su almeno tre direttrici. In primo luogo, per la possibilità di un effetto-contagio in caso di collasso del Paese confinante; in secondo luogo, perché fonte di disruption... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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