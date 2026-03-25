‘Clara’ sventa truffa online da 35mila euro | il raggiro dietro una finta mail

Una donna ha scoperto di aver evitato una truffa online da 35 mila euro grazie a un'email falsa ricevuta nel suo ufficio amministrativo. La comunicazione, che sembrava autentica, aveva l'obiettivo di ingannarla e indurla a fornire dati sensibili, ma è stata riconosciuta come un tentativo di raggiro e fermata prima di causare danni.

Ferrara, 25 marzo 2026 – All’apparenza era una mail come tante se ne leggono negli uffici amministrativi di una grande società. Il mittente – sulla carta un’azienda fornitrice di servizi, ignara di tutto – era credibile, così come i contenuti: un banale cambio di Iban per i versamenti relativi ad alcune fatture. Peccato che dietro a quel messaggio di posta elettronica dall’aspetto innocuo si celasse un truffatore pronto a mettere le mani su una importante somma di denaro. Fortunatamente, l’intervento tempestivo prima della banca e poi dei carabinieri ha permesso di evitare il peggio, grazie al sequestro preventivo dell’ingente somma che stava per svanire per sempre nelle tasche dei malviventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Clara’ sventa truffa online da 35mila euro: il raggiro dietro una finta mail Articoli correlati Tentata truffa ai danni di un’anziana a Cervinara: la prontezza sventa il raggiroUn falso impiegato INPS promette un bonus di 650 euro e cerca informazioni sensibili: la vittima riconosce l’inganno e denuncia il fatto A Cervinara,... Piacenza, donna 81enne smaschera il raggiro dei bonifici istantanei ed evita una truffa da 20mila euroÈ stata sventata una tentata truffa ai danni di un’anziana di 81 anni a Piacenza, grazie alla prontezza della vittima e all’intervento tempestivo dei...