Bonus facciate truffa da 77 milioni | indagine su commercialista e rete di società coinvolte

Una maxi-truffa da 77 milioni di euro coinvolge un commercialista di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. L'uomo, un ottantenne con precedenti penali, è al centro di un’indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Venezia. Le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per un valore enorme, sospettando che dietro alla presunta frode ci siano una rete di società e altre persone coinvolte. La vicenda sta facendo tremare il settore e mette in luce come siano stati usati trucchi per intascare indebitamente i bonus facciate.

Maxi-truffa bonus facciate: un commercialista padovano al centro di un’indagine da 77 milioni. Un commercialista ottantenne di Ponte di Piave, nel Trevigiano, con precedenti penali, è al centro di un’indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Venezia che ha portato al sequestro di beni per 77 milioni di euro. L’inchiesta ha svelato un sistema fraudolento basato sulla creazione di fatture per lavori edilizi mai eseguiti e sulla successiva illecita cessione dei crediti fiscali derivanti dal bonus facciate, coinvolgendo 19 persone e 23 società in diverse regioni italiane. L’operazione mira a contrastare un complesso meccanismo di frode e riciclaggio che ha sfruttato le agevolazioni fiscali per arricchire illecitamente gli organizzatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bonus Facciate

Le forze dell’ordine hanno sequestrato 77 milioni di euro in un’operazione che riguarda il bonus facciate.

Le autorità hanno sequestrato crediti e beni per quasi 78 milioni di euro legati alla truffa sul “Bonus Facciate”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bonus Facciate

Argomenti discussi: Mega truffa bonus facciate, sequestri per 77 milioni di euro in tutta Italia: la mente era un commercialista nullatenente; La mente del commercialista nullatenente dietro alla maxi truffa da 77 milioni a Venezia; Truffa con il Bonus facciate: nel Mantovano 300mila euro di crediti fittizi; Truffa per oltre 200mila euro con i bonus facciate, chiesto il processo per sette imputati.

Commercialista padovano cardine della truffa del bonus facciate: sequestri per 77 milioni e 19 indagati. Il modus operandiVENEZIA - Nei contratti e nella rendicontazione si parlava di lavori edili di adeguamento e rimodernamento, centinaia di migliaia di euro di cui si chiedevano rimborsi in crediti fiscali. ilgazzettino.it

Mega truffa bonus facciate, sequestri per 77 milioni di euro in tutta Italia: la «mente» era un commercialista nullatenenteL'inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia: diciannove indagati, provvedimenti da Nord a Sud. Il professionista, un padovano, era già ai domiciliari per una vicenda simile ... corrieredelveneto.corriere.it

- Truffa milionaria - Coinvolti anche polesani. #bonusfacciate #guardiadifinanza #vocedirovigo - facebook.com facebook

Bonus facciate, maxi frode da 77 milioni in Veneto: sequestri anche a Vicenza x.com