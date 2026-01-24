Banca popolare di Bari crac | Marco e Gianluca Jacobini condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale delle imprese coinvolte 14 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioni

Il Tribunale delle imprese ha condannato Marco e Gianluca Jacobini a risarcire complessivamente 109 milioni di euro alla Banca Popolare di Bari, coinvolgendo anche altre 14 persone e una società. La causa riguarda il crac dell'istituto bancario, che ha portato a una richiesta totale di risarcimento di 122 milioni di euro. La sentenza evidenzia le conseguenze legali delle responsabilità nella gestione dell’istituto durante il suo dissesto.

Marco Iacobini e il figlio Gianluca, che erano presidente e direttore generale della banca popolare di Bari, condannati a risarcire 109 milioni di euro complessivi alla banca del Mezzogiorno sorta dal crac dell'istituto barese. Condannate 14 persone nonché la società Price-Waterhouse-Cooper (2,7 milioni di euro) per una richiesta di risarcimento totale di 122 milioni di euro. Sentenza del tribunale delle imprese.

