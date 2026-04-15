La Ternana evita la cancellazione Manzo | Non vogliamo favori Concentrati sul campo

La Ternana è riuscita a evitare la cancellazione dal campionato di Lega Pro grazie a un cavillo giuridico. La squadra dovrebbe disputare le ultime due partite del torneo, e la classifica del girone B rimarrà invariata. Il direttore sportivo ha dichiarato che la squadra non cerca favori e che l’obiettivo è concentrarsi esclusivamente sul campo. La decisione sembra aver messo fine alle incertezze sulla partecipazione della squadra alle ultime partite.

Trovato il cavillo giuridico, la Ternana con ogni probabilità giocherà le ultime due gare di campionato e la classifica del girone B di Lega Pro non verrà riscritta. L'assemblea dei soci del club umbro lunedì sera aveva deliberato la liquidazione volontaria, che significa cessazione dell'attività.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana, Liverani: "Restiamo concentrati". Le Fere oggi in campo a casa della Vis Pesaro Leggi anche: Ternana a rischio cancellazione. Con la classifica riscritta, l'Arezzo sarebbe a un punto dalla B Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ternana, stop allenamenti ma possibile soluzione per evitare l’estromissione dal campionato; Bandecchi: Prima istanza di fallimento. La Ternana ora spera di evitare l'esclusione dal campionato e per l'Arezzo si complica la scorciatoia verso la B; Ternana, si apre uno spiraglio per evitare l'esclusione immediata dal campionato; Ternana nel baratro, ultimatum del Comune. Due istanze di fallimento per la Ternana, la parola passa al tribunaleSi aprono spiragli per il futuro della Ternana calcio, per la quale la proprietà (la famiglia Rizzo) ha dichiarato la liquidazione volontaria. (ANSA) ... ansa.it Se la Ternana dovesse sparire il Forlì sarebbe salvo e a -2 dai play-offC’è un nuovo caso che rischia di sconvolgere la classifica del Girone B e che potrbbe infliggere un altro duro colpo alla credibilità della Serie C. corriereromagna.it #Ternana e rischio esclusione: si schiera l'#Ascoli! Caos in #SerieC: la Lega starebbe lavorando per evitare esclusione facebook