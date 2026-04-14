Ternana a rischio cancellazione Con la classifica riscritta l' Arezzo sarebbe a un punto dalla B

La Ternana si trova in una fase di incertezza dopo aver annunciato la liquidazione volontaria nella serata precedente. Stamattina la squadra non si è allenata, in attesa di ulteriori sviluppi. Nel frattempo, una riscrittura della classifica potrebbe portare l'Arezzo a un punto dalla promozione in Serie B, situazione già verificatasi al Rimini a fine novembre.

Era successo al Rimini a fine novembre, potrebbe accadere di nuovo. La Ternana è in liquidazione volontaria da ieri sera e stamani la squadra non si è allenata in attesa di notizie sul da farsi. Tra le indiscrezioni che circolano c’è quella di un pressing della Figc sulla famiglia Rizzo per una.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Temi più discussi: Ternana senza luce e con lo spettro del fallimento. C’è il rischio di altre penalizzazioni; Squadra a confronto con la proprietà tra silenzi societari e rischio cancellazione; La Ternana al bivio: l'incubo dell'esclusione immediata, l'asta per il titolo e la speranza della Serie C; Ternana in liquidazione: cosa cambia per la Samb, sabato umbri attesi dal Bra.

Ternana a rischio cancellazione. Con la classifica riscritta, l'Arezzo sarebbe a un punto dalla BLa società rossoverde è in liquidazione volontaria, i calciatori hanno momentaneamente sospeso l’attività. Se la Figc revocasse l’affiliazione, come accaduto a novembre con il Rimini, il campionato ve ... arezzonotizie.it

Ternana in liquidazione: rischio esclusione, come cambia la classifica del girone B di Serie CAlle spalle dei marchigiani spingerebbe il Ravenna (-3) a 67 punti, mentre in ottica playoff, a causa dell’estromissione della Ternana, il Carpi tornerebbe in corsa per il decimo posto assieme al ... sport.virgilio.it

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