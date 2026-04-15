La Tema litiga con il canestro a Roma | sorride la Luiss

La Tema Sinergie ha perso in trasferta contro la Luiss Roma, senza riuscire a conquistare la vittoria sul suo campo. Nonostante alcune opportunità ben costruite, i faentini hanno colpito più volte il ferro con tiri da tre punti. La squadra ha comunque mantenuto il suo spirito combattivo e determinato, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive nelle prossime tre partite rimanenti.

La Tema Sinergie litiga con il canestro e non riesce ad espugnare il campo della Luiss Roma. I faentini non sono stati fortunati in molte occasioni, vedendo andare sul ferro tiri da tre ben costruiti, ma hanno mostrato il solito carattere, che sarà fondamentale nelle ultime tre partite per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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