Juvecaserta si torna subito in campo | c' è la trasferta con la Luiss Roma
La Juvecaserta 2021 torna in campo domani contro la Luiss Roma, dopo aver subito due sconfitte di fila. La squadra vuole lasciarsi alle spalle le sconfitte recenti e concentrarsi sulla prossima partita. Il match si gioca in trasferta e rappresenta un’occasione per risollevarsi e riprendere slancio.
Coach Lardo mette in guardia i suoi: "Vogliamo rialzare subito la testa ma ci attende una partita sicuramente difficile" Per la Paperdi Juvecaserta 2021, dopo due sconfitte consecutive, è tempo di resettare, ritrovare lucidità e ripartire con determinazione. La squadra è ritornata in palestra per preparare la trasferta di domani, mercoledì, sul campo della Luiss Roma, lavorando con intensità e spirito di responsabilità, analizzando gli errori commessi e trasformandoli in motivazione per il futuro. L’obiettivo è chiaro: tornare al successo, ritrovando compattezza, fiducia nei propri mezzi e quella mentalità vincente che ha sempre contraddistinto il gruppo.🔗 Leggi su Casertanews.it
Basket femminile, la Serie A1 torna subito in campo nel weekend. Trasferta per Schio a Sesto San Giovanni, turno di riposo per la Reyer Venezia
Paperdi Juvecaserta torna a Imola: trasferta insidiosa contro l’Andrea Costa
Domani, la Paperdi Juvecaserta torna in trasferta a Imola per affrontare l’UP Andrea Costa Imola, attualmente settima nel campionato con 24 punti, derivanti da 12 vittorie e 9 sconfitte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: FOCUS BM/ Serie B Emoticon - Girone B: La Virtus Roma 1960 si conferma in vetta, si riscatta la Pielle Livorno. Bene Latina, cade invece la JuveCaserta - di Valerio Laurenti; Basket B. Dopo 8 vittorie consecutive si ferma la Juvecaserta; Basket. Derby al PalaPiccolo: la Paperdi Juvecaserta 2021 ospita la LDR Power Nocera.
JUVECASERTA. Derby fatale: Nocera vince inaspettatamente 74-73 al PalaPiccoloHAI DIFFICOLTA’ AD ABBONARTI? GUARDA IL VIDEO-TUTORIAL. Ecco come fare. CasertaCE a soli 2€ al mese: inchieste e articoli in ESCLUSIVA ... casertace.net
Derby amaro per la Juvecaserta, al PalaPiccolo passa NoceraIl derby è fatale alla Paperdi Juvecaserta 2021. Al palaPiccolo passa la Power Nocera con il punteggio di 74-73 al termine di una gara che è stata per lunghi tratti equilibrata, anche se i bianconeri ... casertanews.it
’ @luiss.basketfemminile Domenica 15 Febbraio 2026 PalaLuiss, Roma Ore 16:00 #restart #orgogliosidiessere #npcwomen # facebook
Domani alla LUISS di Roma (nella sede di Viale Pola però, non Viale Romania) x.com