Juvecaserta si torna subito in campo | c' è la trasferta con la Luiss Roma

La Juvecaserta 2021 torna in campo domani contro la Luiss Roma, dopo aver subito due sconfitte di fila. La squadra vuole lasciarsi alle spalle le sconfitte recenti e concentrarsi sulla prossima partita. Il match si gioca in trasferta e rappresenta un’occasione per risollevarsi e riprendere slancio.

Coach Lardo mette in guardia i suoi: "Vogliamo rialzare subito la testa ma ci attende una partita sicuramente difficile" Per la Paperdi Juvecaserta 2021, dopo due sconfitte consecutive, è tempo di resettare, ritrovare lucidità e ripartire con determinazione. La squadra è ritornata in palestra per preparare la trasferta di domani, mercoledì, sul campo della Luiss Roma, lavorando con intensità e spirito di responsabilità, analizzando gli errori commessi e trasformandoli in motivazione per il futuro. L’obiettivo è chiaro: tornare al successo, ritrovando compattezza, fiducia nei propri mezzi e quella mentalità vincente che ha sempre contraddistinto il gruppo.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Paperdi Juvecaserta torna a Imola: trasferta insidiosa contro l’Andrea Costa

Domani, la Paperdi Juvecaserta torna in trasferta a Imola per affrontare l’UP Andrea Costa Imola, attualmente settima nel campionato con 24 punti, derivanti da 12 vittorie e 9 sconfitte.

