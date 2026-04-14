A Roma, un agente che si trovava fuori servizio ha fermato un giovane accusato di aver tentato di rubare usando la tecnica del velo. L'agente ha notato il comportamento sospetto e ha immediatamente intervenuto, bloccando il ragazzo prima che potesse portare a termine il furto. Il giovane è stato arrestato per furto aggravato, e la polizia ha confermato che si trattava di un tentativo di borseggio.

Un borseggio è stato sventato a Roma da un agente della Squadra Mobile fuori servizio, che ha bloccato un giovane intento a sottrarre il contenuto della borsa di una donna con la cosiddetta “tecnica del velo”. L’intervento, avvenuto nei pressi della Questura, ha portato all’arresto del sospettato per furto aggravato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una tessera metropolitana rubata. L’operato della Polizia è stato convalidato dal giudice il giorno seguente. L’intervento dell’agente fuori servizio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo le 19 nei pressi della sede della Questura di Roma.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ruba con la "tecnica del velo" a Roma, agente fuori servizio arresta giovane: così si è accorto del furto

Salerno, agente fuori servizio riconosce un ricercato dopo la donazione di sangue e lo arrestaHa riconosciuto un uomo già noto alle forze dell’ordine e, senza esitazione, è intervenuto assicurandolo alla giustizia.

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