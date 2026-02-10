Entra con le sue scarpe esce con le nuove | così agiva il runner ladro

Un uomo che sembrava un appassionato di corsa entrava nei negozi, sceglieva le scarpe e usciva con un paio nuove. La sua routine sembrava innocua, ma dietro ogni visita c’era un metodo studiato per rubare. La polizia sta indagando sui suoi spostamenti e sui suoi furti, che si sono ripetuti in diversi negozi della città.

Sembrava un normale cliente appassionato di running, ma dietro quelle visite frequenti si nascondeva un metodo collaudato. La polizia di Stato di Udine ha arrestato nella mattinata di venerdì 6 febbraio un cittadino italiano di 36 anni, residente in città, ritenuto responsabile di una serie di.

