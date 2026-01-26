Asaps già 40 pedoni morti sulle strade italiane da inizio ann

Da inizio anno, sono già 40 i pedoni deceduti sulle strade italiane, con 10 decessi registrati nell’ultima settimana. I dati, diffusi dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, evidenziano una crescente preoccupazione sulla sicurezza dei pedoni e sulla necessità di interventi mirati per ridurre il numero di incidenti. È importante approfondire le cause e promuovere comportamenti più sicuri per tutti gli utenti della strada.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono già quaranta i pedoni morti sulle strade italiane dall’inizio dell’anno, dieci solo nell’ultima settimana, secondo i dati elaborati e diffusi dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Le vittime sono 29 maschi e 11 femmine, 22 con più di 65 anni: lo scorso anno furono 43 i decessi a gennaio, ma è stato già superato il dato Istat del 2024 (39 vittime). Lombardia e Piemonte guidano la classifica, rispettivamente con 7 e 6 decessi, seguite da Puglia con 5, Lazio, Veneto e Liguria con 3 vittime. Gli investimenti mortali sulle strisce pedonali sono stati 22. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dalla città alle strade provinciali, la strage dei pedoni non si ferma: i numeri drammatici dell'AsapsL'Osservatorio Pedoni Asaps–Sapidata aggiorna settimanalmente i dati sugli incidenti mortali che coinvolgono i pedoni, evidenziando una situazione preoccupante.

