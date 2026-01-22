Chi sono tutti gli ex di Amanda Lecciso | da Antonio Greco Ivo Micioni padri dei due figli alla storia con Iago Garcia

Amanda Lecciso ha avuto diverse relazioni pubbliche, tra cui con Antonio Greco e Ivo Micioni, padri dei suoi figli. La sua vita sentimentale include anche una storia con l’attore Iago Garcia, con cui si è mostrata legata durante la partecipazione al Grande Fratello. Questi rapporti hanno contribuito a definire il suo percorso personale e mediatico nel corso degli anni.

Amanda Lecciso si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello: tra le mura del loft più spiato d' Italia era emerso al tempo stesso un feeling speciale con l'attore Iago Garcia. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti del quarto appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Ripercorrendo il passato sentimentale della sorella di Loredana Lecciso troviamo Antonio Greco, avvocato con il quale ha avuto una lunga relazione. Dalla loro unione è arrivato il primo figlio dell'ex gieffina, Giorgio nato nel 2009. Successivamente è arrivato un nuovo uomo nella vita di Amanda, il produttore cinematografico Ivo Micioni.

