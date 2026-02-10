Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale | padri madri e figli si picchiano in strada Quattro feriti e otto denunce Il sospetto dei coltelli

Una lite tra famiglie si trasforma in una rissa in strada a Mortise. Padri, madri e figli si sono affrontati a colpi di mani e probabilmente anche di coltelli, lasciando quattro persone ferite e portando all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno denunciato otto persone. È successo lunedì mattina nel cortile delle case popolari di via Bajardi, dove il clima si è improvvisamente scaldato fino a diventare una vera e propria guerriglia urbana.

PADOVA - Mattinata di panico lunedì 9 febbraio nel cuore di Mortise: il cortile delle case popolari di via Bajardi è stato trasformato in un ring a cielo aperto. Quella che sembrava una banale lite condominiale tra le scale è degenerata poi in una violenta rissa che ha coinvolto due interi nuclei familiari: dieci persone, tra cui padri, madri e figli, si sono affrontati per oltre mezz’ora tra spintoni, insulti e colpi proibiti, finendo poi per darsele di santa ragione in mezzo alla strada. La miccia Non è ancora chiaro il motivo della lite, ma sembra comunque legato a qualcosa di cronico. Il caos è esploso intorno alle 12. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

