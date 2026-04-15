La storia di Ray il Parson Jack Russell caduto in un fossato salvato e ora in attesa di un'adozione

Un cane di un anno, un Parson Jack Russell, è stato trovato in un fossato e recuperato dai Vigili del Fuoco. Dopo il salvataggio, l’animale si trova ora in un centro di accoglienza, in attesa di essere adottato. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si occupa di animali abbandonati e di salvataggio. Il cane, chiamato Ray, è stato portato in un luogo sicuro e curato dopo il salvataggio.

Ray è un Parson Jack Russell di un anno che è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dentro un fossato. Abbandonato a se stesso, ora questo vispo e intelligente cane di un anno cerca la giusta adozione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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