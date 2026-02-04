San Valentino a Napoli in piazza cagnolini in cerca di adozione | l'iniziativa dell'Asl

Nel quartiere Vomero di Napoli, i cittadini avranno l’occasione di incontrare cagnolini in cerca di adozione il giorno di San Valentino. L’iniziativa, promossa dall’Asl, mira a sensibilizzare le persone sulla cura e la responsabilità di avere un animale domestico. Un modo per unire il gesto d’amore di questa giornata a un gesto concreto per gli animali.

L’adozione responsabile è un approccio che mira a instaurare un rapporto equilibrato e duraturo tra il cane e il suo nuovo proprietario.

