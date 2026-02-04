San Valentino a Napoli in piazza cagnolini in cerca di adozione | l'iniziativa dell'Asl

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Vomero di Napoli, i cittadini avranno l’occasione di incontrare cagnolini in cerca di adozione il giorno di San Valentino. L’iniziativa, promossa dall’Asl, mira a sensibilizzare le persone sulla cura e la responsabilità di avere un animale domestico. Un modo per unire il gesto d’amore di questa giornata a un gesto concreto per gli animali.

Il 14 febbraio, nel quartiere Vomero, i cittadini potranno incontrare cagnolini in cerca di casa. Una iniziativa, quella dell'Asl di Napoli, per sensibilizzare sulla corretta gestione degli animali domestici.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Vomero

Il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo spostato al Loreto Mare per lavori, l’Asl: “Non si sa quando partono”

Cos’è l’adozione responsabile: l’unica strada per rendere la relazione con il cane serena per tutti

L’adozione responsabile è un approccio che mira a instaurare un rapporto equilibrato e duraturo tra il cane e il suo nuovo proprietario.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Vomero

Argomenti discussi: Appuntamento in Via Lattea – San Valentino 2026; San Valentino con Naples in Love: il percorso degli amori di Napoli tra storie, mito e gusto; San Valentino 2026: i menu di 32 ristoranti da 45 a 750 euro; San Valentino a Napoli 2026: dove andare, cosa fare e ristoranti romantici.

san valentino a napoliSan Valentino a Napoli, in piazza cagnolini in cerca di adozione: l’iniziativa dell’AslIl 14 febbraio, nel quartiere Vomero, i cittadini potranno incontrare cagnolini in cerca di casa. Una iniziativa, quella dell’Asl di Napoli, per sensibilizzare sulla corretta gestione degli animali ... fanpage.it

san valentino a napoliNapoli, San Valentino insolito tra scienza, relax, tour e mercatiniSan Valentino insolito, non al ristorante a lume di candela, ma magari in giro in città tra mostre e visite guidate, tra mercatini e musica con un tocco di scienza. ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.