San Valentino a Napoli in piazza cagnolini in cerca di adozione | l'iniziativa dell'Asl
Nel quartiere Vomero di Napoli, i cittadini avranno l’occasione di incontrare cagnolini in cerca di adozione il giorno di San Valentino. L’iniziativa, promossa dall’Asl, mira a sensibilizzare le persone sulla cura e la responsabilità di avere un animale domestico. Un modo per unire il gesto d’amore di questa giornata a un gesto concreto per gli animali.
Il 14 febbraio, nel quartiere Vomero, i cittadini potranno incontrare cagnolini in cerca di casa. Una iniziativa, quella dell'Asl di Napoli, per sensibilizzare sulla corretta gestione degli animali domestici.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo spostato al Loreto Mare per lavori, l’Asl: “Non si sa quando partono”
Cos’è l’adozione responsabile: l’unica strada per rendere la relazione con il cane serena per tutti
L’adozione responsabile è un approccio che mira a instaurare un rapporto equilibrato e duraturo tra il cane e il suo nuovo proprietario.
