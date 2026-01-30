Carolina Marconi | Dopo due aborti ho ripreso la cura ormonale Rischiavo una recidiva ora penso all'adozione

Dopo aver affrontato due aborti, Carolina Marconi ha deciso di riprendere la cura ormonale. La showgirl spiega di aver temuto una recidiva, ma ora guarda avanti e pensa all’adozione. Domani su Rai2 sarà ospite di Storie di donne al bivio, dove racconterà i suoi problemi e le sue speranze di diventare madre.

Carolina Marconi ospite di Storie di donne al bivio, nella puntata di domani su Rai2, parlerà dei problemi legati al suo desiderio di diventare madre. Dopo due aborti, "ho dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita altrimenti rischiavo una recidiva": le anticipazioni dell'intervista.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Carolina Marconi Carolina Marconi, dopo il tumore: “Ho perso due gravidanze, ora penso all’adozione” Dopo aver affrontato un tumore, Carolina Marconi apre il suo cuore. Chivu: “Ho fumato tre sigarette una dopo l’altra”. L’allenatore esasperato dopo Atletico-Inter La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Carolina Marconi Argomenti discussi: Ho perso due gravidanze, ora penso all'adozione, Carolina Marconi e il sogno della maternità a 'Storie al bivio'. Carolina Marconi, dopo due aborti penso all'adozioneHo dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita perché dopo due tentativi falliti, essendo una ex paziente oncologica, ho dovuto riprendere la cura ormonale. (ANSA) ... ansa.it Carolina Marconi, il dramma delle due gravidanze interrotte: «Al mio compagno ho detto di lasciarmi. Ma ora pensiamo all'adozione»Carolina Marconi ospite a 'Storie al bivio' da Monica Setta, nella puntata che andrà in onda sabato 31 gennaio su Rai 2, ha parlato del difficile percorso ... ilmattino.it

