Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo 35esimo compleanno con una grande vittoria. Ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia nel pattinaggio di velocità su ghiaccio. La gioia più grande, però, l’ha condivisa con il figlioletto Tommaso, di soli 3 anni, e con la consapevolezza che si può essere mamme e campionesse allo stesso tempo. La vittoria ha riempito di orgoglio non solo lei, ma anche tutta la famiglia.

La gioia più grande proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno: Francesca Lollobrigida, la pattinatrice che ha portato a casa il primo oro per l'Italia nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nel momento più felice della sua vita ha rivolto il suo primo pensiero a suo figlio Tommaso. Sugli spalti per fare il tifo per la mamma, il bimbo, che compirà 3 anni tra tre mesi, soffriva insieme al papà: e dopo aver pattinato più veloce di tutti, Lollobrigida è corsa ad abbracciarlo commossa. Lollobrigida oro di Roma (con il record olimpico): trionfa nei 3000 metri di speed skating Le lacrime di Francesca Eppure questi Giochi, fino a pochi giorni fa, erano un'incognita anche per lei: «Ho pianto, ho avuto paura, ho pensato di smettere, ho un'infezione virale che non finisce più», aveva scritto sui social a due settimane dall'inizio delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Francesca Lollobrigida, il figlioletto Tommaso, 3 anni, e la gioia dopo l'oro olimpico: «Si può essere mamme e campionesse»

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo oro olimpico tra le braccia del figlio Tommaso.

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida, il figlioletto Tommaso, 3 anni, e la gioia dopo l'oro olimpico: «Si può essere mamme e campionesse»La gioia più grande proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno: Francesca Lollobrigida, la pattinatrice che ha portato a casa il primo oro ... msn.com

Francesca Lollobrigida, una mamma fortissima: che bello il primo oro azzuro di Milano CortinaÈ il trionfo della vita che corre veloce, di una donna che non ha dovuto scegliere tra sogni olimpici e famiglia. E il bacio più bello è proprio per il figlio di 3 anni ... iodonna.it

Complimenti al Primo Aviere Scelto dell’ #AeronauticaMilitare Francesca Lollobrigida per l’oro guadagnato ai Giochi Olimpici Invernali #MilanoCortina2026 nel giorno del suo compleanno. Tanti doppi auguri da tutti noi ! x.com

Francesca Lollobrigida commenta lo strepitoso oro olimpico: “Questa medaglia è per tutti i nostri sacrifici. Non c’è cosa più bella che essere mamma, atleta, e avere tuo figlio che ti guarda sugli spalti” facebook