Nel 1959, la Spagna si trova in una fase critica, con il regime di Franco che ha appena concluso la guerra civile. La politica economica adottata dal governo non ha prodotto i risultati sperati e il paese si trova in difficoltà. La situazione è complessa e le condizioni sociali ed economiche sono in rapido peggioramento. La narrazione ufficiale contrasta con le realtà che si vivono sul territorio, creando un quadro di grande tensione e incertezza.

È il 1959 e la Spagna è sull’orlo dell’abisso. La politica economica imposta dal dittatore Francisco Franco dopo la vittoria della guerra civile è un fallimento. A causa del blocco dell’importazione di fertilizzanti e macchinari l’agricoltura è ferma e almeno 200mila persone muoiono di fame: una carestia che il regime non ammetterà mai di aver provocato. A malincuore, Franco accetta un nuovo piano proposto dai suoi consiglieri e sostenuto da varie organizzazioni internazionali: aprire la Spagna al turismo di massa e investire i ricavi nell’acquisto di macchinari necessari per rivitalizzare l’economia del Paese. Un piano che riuscirà nel suo intento grazie, soprattutto, a tre semplici parole: Spain is different.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Spagna è molto diversa da come viene raccontata

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