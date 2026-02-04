Partiti con aspettative e tariffe molto alte la realtà è diversa

Due settimane. È il tempo che molti albergatori italiani si giocano per tentare di riempire le camere e recuperare un po’ di fatturato. Partivano con grandi aspettative e tariffe alte, ma ora la realtà sembra diversa. In questi sedici giorni, ogni hotel cerca di arrivare al sold out, sperando di incassare quanto normalmente farebbero in un intero mese. La sfida è dura e la differenza tra promesse e risultati si fa sentire.

Due settimane, o poco più, decisive per tanti albergatori. Sedici giorni in cui ogni hotel punta al sold out, ad incassare quello che riuscirebbe a fatturare nello spazio di un mese. Anche per Sergio Castella, gestore dell’hotel D120 ad Olgiate Olona e di altre strutture ricettive a Milano e nell’hinterland, le Olimpiadi rappresentano uno snodo cruciale. Qual è la situazione, a pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi? "Direi in chiaroscuro: le aspettative erano molto alte e, in generale, si è partiti dal proporre delle tariffe molto elevate. Alcune strutture ricettive, soprattutto le catene, si possono permettere certe richieste; altre, più piccole, hanno voluto aggregarsi, esponendosi a dei rischi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Partiti con aspettative e tariffe molto alte, la realtà è diversa" Approfondimenti su Albergatori Italia Conte: «Il Chelsea realtà molto diversa rispetto alla nostra, spendono 120-130 milioni per calciatori di 22 anni» Antonio Conte analizza le differenze tra Chelsea e Napoli, evidenziando le strategie di spesa e la determinazione del club partenopeo in vista della sfida di Champions League. Milano Cortina 2026, Amos Mosaner: “Aspettative alte, l’obiettivo è la medaglia” Milano Cortina 2026 rappresenta un momento importante per lo sport italiano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Albergatori Italia Argomenti discussi: Partiti con aspettative e tariffe molto alte, la realtà è diversa; Un’altra storia. L’alternativa nel mondo che cambia; Strong enough: cosa ci portiamo a casa da Lineapelle New York; Sanremo, cos’è l’effetto Tony Effe e come ha inciso sul cast 2026. NBA, Toronto vola e Brandon Ingram si guadagna un nuovo soprannome: The Notorious B.I.3I Raptors, partiti con aspettative modeste, sono la vera rivelazione della stagione e, dopo 8 vittorie di fila, si trovano al secondo posto della Eastern Conference. Tra i trascinatori di Toronto ... sport.sky.it MERCATO SERIE A, I NOSTRI VOTI Si era partiti con tante premesse e aspettative, con i tanti progetti delle big per puntellare organici usciti po' zoppi dall'estate. In archivio va invece una sessione di mercato interlocutoria, un'altra, nella quale non è successo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.