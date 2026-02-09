Antonio Esposito l’insegnante definito molto brutto da Luigi Marattin | È un clima di imbarbarimento dove la sguaiataggine viene scambiata per schiettezza e la crudeltà per ironia

Antonio Esposito, insegnante, è finito al centro di una polemica dopo essere stato definito «molto brutto» da Luigi Marattin. L’episodio ha acceso il dibattito sul clima di tensione che si vive oggi in ambienti pubblici e politici. Marattin, dopo aver fatto questa affermazione, si è scusato, spiegando che si trattava di uno scherzo e di un errore, dopo aver scoperto che il suo contestatore ha subito numerosi interventi di ricostruzione cranio-facciale nel corso degli anni. La vicenda mette in evidenza come

Il deputato aveva messo in dubbio il numero delle vittime di un bombardamento dell'esercito israeliano a Gaza e, nel farlo, aveva accostato le autorità palestinesi alle SS naziste. Dall'altra parte dello schermo c'era Antonio Esposito, professionista del calcio, insegnante e cantautore di Matera, salito alla ribalta nel 2017 anche per l'esperienza sul palco di Festival di Sanremo con il brano Due Eroi (sotto lo pseudonimo di Meraki). L'insegnante è intervenuto, definendo «indecente» quanto pubblicato dal parlamentare, che, di tutta risposta, ha liquidato Antonio Esposito come «davvero molto brutto».

