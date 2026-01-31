La bufala dello shock europeo | la Spagna non è uscita dall’Unione Europea né ha chiuso le frontiere

Questa mattina si chiarisce ancora una volta: la Spagna non ha deciso di uscire dall’Unione Europea né di chiudere le frontiere. La voce, diffusa sui social dall’inizio di novembre, si rivela una bufala. Le autorità spagnole smentiscono categoricamente, ribadendo che il paese resta pienamente integrato nell’Unione e che non ci sono piani di uscita. La notizia falsa ha fatto il giro del web, ma non trova fondamento nelle dichiarazioni ufficiali.

Dall'inizio di novembre circola sui social la notizia secondo cui la Spagna avrebbe deciso di lasciare l' Unione Europea, chiudere le proprie frontiere e voltare le spalle a Bruxelles. La narrazione descrive un'Europa prossima al collasso, mercati nel panico e una imminente svolta sovranista a Madrid. Nulla di tutto cio trova riscontro nella realtà. Non esiste alcuna dichiarazione ufficiale del governo spagnolo, né atti istituzionali o comunicazioni dell'Unione Europea che confermino una scissione tra spagna ed Ue o collassi imminenti. Si tratta di una fake news costruita e amplificata online.

