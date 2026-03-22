La sinistra non ha ancora rilasciato dichiarazioni sui decessi di due anarchici avvenuti nel parco degli Acquedotti venerdì pomeriggio, quando la polizia ha rinvenuto i corpi senza vita di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Tuttavia, alcuni esponenti hanno visitato un detenuto coinvolto in un procedimento legale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui fatti accaduti o sulla loro posizione.

Scorrendo la schermata delle agenzie non si trova uno straccio di dichiarazione da parte dei leader della sinistra sui fatti del parco degli Acquedotti: venerdì pomeriggio la polizia ha ritrovato i corpi senza vita di due anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. I due, legati ad Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis, sarebbero morti nel crollo del casale agli Acquedotti, nel tentativo di testare un ordigno da usare per un attentato. Nelle stesse ore una borsa sospetta con foulard con falce e martello è stata ritrovata in uno degli ingressi del ministero della Giustizia. Due episodi, legati alla serie di allarmi bomba nelle ultime settimane, che certificano un livello tensione altissimo nel Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra ancora in silenzio. Ma andò in visita da Cospito

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