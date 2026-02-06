Stretta sugli evasori in arrivo 2,4 milioni di lettere dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate sta inviando 2,4 milioni di lettere agli evasori fiscali. La lotta all’evasione si intensifica grazie ai nuovi strumenti e ai dati raccolti con la fatturazione elettronica. Gli uffici hanno deciso di puntare sulla comunicazione diretta per convincere chi non ha pagato le tasse a mettersi in regola. Nei prossimi giorni, molte famiglie e aziende riceveranno le lettere, un primo passo per contrastare il fenomeno che costa allo Stato miliardi ogni anno.

L'Agenzia delle Entrate si è dotata di nuovi mezzi per intercettare gli evasori fiscali partendo dai dati a sua disposizione, soprattutto grazie alla fatturazione elettronica. Il direttore dell' Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha spiegato risultati e piani per il contrasto al fenomeno. Nel 2026 arriveranno oltre 2,4 milioni di lettere da parte del Fisco, dirette verso i contribuenti che non hanno adempiuto correttamente al pagamento delle imposte e delle tasse. Il più delle volte l'obiettivo è quello di ricordare alle persone di dimenticanze fiscali degli scorsi anni.

