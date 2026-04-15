La sinistra difende la premier

Dopo un clima di tensione tra Roma e Washington, le opposizioni hanno preso posizione, manifestando reazioni diverse. La premier è difesa da esponenti della sinistra, mentre altri chiedono chiarimenti e azioni differenti. La situazione ha portato a un susseguirsi di dichiarazioni e prese di posizione da parte di vari gruppi politici, creando un quadro di confronto acceso e articolato.

Il brusco risveglio nei rapporti tra Roma e Washington ha innescato una serie di risposte dalle opposizioni, arrivate in ordine sparso. Elly Schlein, leader del Pd, ha stigmatizzato le parole del presidente Trump in maniera fermissima: "È accaduta una cosa gravissima. Voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’Aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. L’Italia è un Paese libero e sovrano – ha ricordato Schlein – e la nostra Costituzione è chiara, l’Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare, minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La sinistra difende la premier MORELLI: LA SINISTRA DIFENDE CHI OCCUPA LE CASE SFITTE, LA LEGA DIFENDE LA TUA PROPRIETÀ Leggi anche: Albanese, figuraccia mondiale: dopo la Francia la “asfalta” anche la Germania. Solo la sinistra la difende Sassari, la sinistra difende l’onorificenza della “compagna” Albanese: respinta la mozione di FdINon finisce mai la beatificazione della sinistra italiana verso Francesca Albanese, soprattutto in qualche provincia.