A Sassari, i rappresentanti della sinistra si sono schierati in difesa dell’onorificenza conferita a Francesca Albanese. La mozione proposta da FdI per mettere in discussione questa decisione è stata respinta, lasciando invariato il sostegno politico alla figura della “compagna”. La polemica continua a dividere le forze politiche locali, mentre la questione resta al centro del dibattito pubblico.

Non finisce mai la beatificazione della sinistra italiana verso Francesca Albanese, soprattutto in qualche provincia. Stavolta è stato il caso di Sassari, dove i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno proposto una mozione al sindaco di centrosinistra, Giuseppe Mascia, per togliere le chiavi della città alla controversa relatrice Onu e Pro-Pal. Alla fine, la proposta è stata respinta con 21 voti contrari dalla maggioranza, composta da Pd, Avs e M5s. Altri quattro rappresentanti civici, invece, si sono astenuti. Non sono chiaramente bastati i quattro voti di FdI ed FI per annullare la decisione comunale, anche a fronte di un impegno solerte delle sinistre, da sempre impegnate a difendere Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sassari, la sinistra difende l’onorificenza della “compagna” Albanese: respinta la mozione di FdI

Approfondimenti su Francesca Albanese

Il consiglio comunale di Sassari si prepara a discutere domani una mozione firmata da Fratelli d’Italia.

Ultime notizie su Francesca Albanese

