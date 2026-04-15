La serata del Panathlon ospite d’onore la judoka Elena Guarducci

La serata del Panathlon a Prato si è svolta nella giornata del 15 aprile 2026 e ha visto come ospite d’onore Elena Guarducci, judoka con cintura nera di terzo livello. L’atleta era accompagnata dal padre, che ricopre il ruolo di tecnico presso la società di arti marziali Kyu Shin Ryu di Prato. La conviviale ha visto la partecipazione di membri e appassionati, con interventi e scambi di opinioni sul mondo del judo.

Prato, 15 aprile 2026 – Conviviale del Panathlon Prato con ospite Elena Guarducci, cintura nera 3° Dan di judo, accompagnata dal padre Andrea, tecnico della società di arti marziali Kyu Shin Ryu di Prato. Elena si presenta con un sorriso diretto e racconta il suo percorso nel judo, disciplina che definisce “via della cedevolezza”, fondata su amicizia e mutua prosperità: valori che accompagnano anche la sua vita quotidiana. L’Associazione Kyu Shin Ryu nasce nel 1982 per volontà di Lauro Fedi, maestro e insegnante tecnico di judo, cintura nera 5° Dan (F.I.J.L.K.A.M.), che l’ha guidata come presidente fino al 2015. Negli anni l’associazione ha collezionato numerosi successi sportivi, contribuendo alla formazione e alla crescita di molti atleti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La serata del Panathlon, ospite d’onore la judoka Elena Guarducci Una serata dedicata alle donne nello sport: Alice Pignagnoli ospite del Panathlon ForlìScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Anche quest'anno,... Panathlon, inizia l’era Balsano. Serata d’onore per Giulia MencarelliPrato, 4 marzo 2026 – Avvio di mandato nel segno dell’eccellenza per il nuovo presidente del Panathlon Club Prato, Alfonso Balsano, che ha scelto di...