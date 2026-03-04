Panathlon inizia l’era Balsano Serata d’onore per Giulia Mencarelli

Il Panathlon ha inaugurato ufficialmente il mandato di Balsano con una serata dedicata a Giulia Mencarelli. L’evento si è tenuto a Prato il 4 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di membri e ospiti della comunità sportiva. Durante la serata sono stati celebrati i risultati di Mencarelli, con interventi e momenti di riconoscimento pubblico. La cerimonia ha segnato l’inizio di una nuova fase per l’associazione.

Prato, 4 marzo 2026 – Avvio di mandato nel segno dell'eccellenza per il nuovo presidente del Panathlon Club Prato, Alfonso Balsano, che ha scelto di inaugurare il suo percorso presentando una delle espressioni più significative dello sport pratese ed europeo: la giovane atleta Giulia Mencarelli, portacolori della società Notapinna Prato. Alla cerimonia del tradizionale passaggio della campana non ha potuto prendere parte il presidente uscente Massimiliano Martini, colpito da un grave lutto familiare. A lui si è rivolto il pensiero partecipe di tutto il club. Il nuovo consiglio direttivo ha delineato un programma orientato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un'attenzione particolare allo sport femminile, realtà che ancora oggi si misura con barriere culturali e strutturali non del tutto superate.