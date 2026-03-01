Nonostante i divieti ancora bighe su viale Primo Vere | la segnalazione di un lettore
Su viale Primo Vere vengono ancora segnalate bighe in circolazione, nonostante un’ordinanza comunale che vieta il transito di cavalli e carrozze lungo le strade della città. Un lettore ha inviato una segnalazione, evidenziando come, nonostante i divieti, tali veicoli siano ancora presenti in questa zona. La questione riguarda il rispetto delle regole e la presenza di queste carrozze in aree pubbliche.
Nonostante da anni ci sia un'ordinanza che vieta il transito di cavalli e bighe sulle strade comunali, su viale Primo Vere se ne continuano a vedere. Lo testimonia l'ennesima segnalazione arrivata da un nostro lettore che ha immortalato proprio una di.
