Valditara | I social stimolano bullismo e aggressività in tutto il mondo Investiti 2 miliardi nella digitalizzazione ma vietato il cellulare a scuola

Valditara torna a puntare il dito contro i social network. Durante un convegno, il ministro dell'Istruzione ha detto che i social stimolano bullismo e aggressività in tutto il mondo. Ha anche annunciato che sono stati investiti 2 miliardi di euro nella digitalizzazione, ma ha confermato che nelle scuole è vietato l’uso del cellulare. Il ministro ha sottolineato che bisogna trovare un equilibrio tra tecnologia e scuola, ma senza lasciar entrare i rischi che arrivano dai social.

