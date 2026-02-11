Valditara | I social stimolano bullismo e aggressività in tutto il mondo Investiti 2 miliardi nella digitalizzazione ma vietato il cellulare a scuola
Valditara torna a puntare il dito contro i social network. Durante un convegno, il ministro dell'Istruzione ha detto che i social stimolano bullismo e aggressività in tutto il mondo. Ha anche annunciato che sono stati investiti 2 miliardi di euro nella digitalizzazione, ma ha confermato che nelle scuole è vietato l’uso del cellulare. Il ministro ha sottolineato che bisogna trovare un equilibrio tra tecnologia e scuola, ma senza lasciar entrare i rischi che arrivano dai social.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha denunciato gli effetti negativi dei social network durante il convegno dedicato al valore della lettura e della scrittura su carta nell'era dell'intelligenza artificiale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
