Bullismo e cyberbullismo Valditara | Il rispetto sia l’asse portante della scuola Le indicazioni per il 7 e 10 febbraio
Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, torna a parlare di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. Oggi, 7 febbraio, ha firmato nuove linee guida che puntano a rafforzare il rispetto tra studenti e a prevenire comportamenti aggressivi. Le indicazioni sono chiare: insegnanti e famiglie devono lavorare insieme per creare un ambiente più sicuro e accogliente. Le misure entrano in vigore subito e saranno accompagnate da incontri e iniziative previste anche per il 10 febbraio. La lotta al bullismo si fa più concreta e quotid
La data odierna del 7 febbraio segna un momento fondamentale per il mondo della scuola, un’occasione che va oltre la semplice ricorrenza. In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha trasmesso una nota ufficiale agli istituti di ogni ordine e grado. La richiesta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bullismo e cyberbullismo, il 7 febbraio la Giornata nazionale: l’invito alle scuole a promuovere la cultura del rispetto
Il Ministero dell’Istruzione invita le scuole a rafforzare la cultura del rispetto in vista della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si terrà il 7 febbraio 2026.
Valditara su Instagram contro il cyberbullismo: priorità all’uso consapevole della rete e alla cultura del rispetto
Oggi, in occasione della Giornata contro il bullismo, il ministro Valditara ha scelto Instagram per inviare il suo messaggio.
Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, Valditara: Ribadiamo l’impegno a favore di una scuola sicura e serenaOggi la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Valditara: Ribadiamo l'impegno a favore di una scuola sicura e serena ... dire.it
Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, Valditara: Ribadiamo il nostro impegno a favore di una scuola sicura e serenaIl 7 febbraio si celebra la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, un fenomeno che anziché ridursi tende ad ampliarsi, coinvolgendo soprattutto i giovani. Istituita nel 2017 su iniziativa del ... tecnicadellascuola.it
7 febbraio Giornata nazionale contro il Bullismo e cyberbullismo. facebook
#Oggi, #7febbraio,Giornata contro il #bullismo e il #cyberbullismo, ribadiamo l’impegno a tutelare la #salute e il #benessere psicologico di ragazze e ragazzi, anche nello spazio digitale. Condividi il video #ISS e scopri i progetti: iss.it/-/cyberbullism… x.com
