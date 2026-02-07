Bullismo e cyberbullismo Valditara | Il rispetto sia l’asse portante della scuola Le indicazioni per il 7 e 10 febbraio

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, torna a parlare di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. Oggi, 7 febbraio, ha firmato nuove linee guida che puntano a rafforzare il rispetto tra studenti e a prevenire comportamenti aggressivi. Le indicazioni sono chiare: insegnanti e famiglie devono lavorare insieme per creare un ambiente più sicuro e accogliente. Le misure entrano in vigore subito e saranno accompagnate da incontri e iniziative previste anche per il 10 febbraio. La lotta al bullismo si fa più concreta e quotid

La data odierna del 7 febbraio segna un momento fondamentale per il mondo della scuola, un'occasione che va oltre la semplice ricorrenza. In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha trasmesso una nota ufficiale agli istituti di ogni ordine e grado.

