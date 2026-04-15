La sciopero alla Stf Loterios | Presto un incontro con la proprietà

I lavoratori della Stf Loterios di Fontignano si sono radunati ieri mattina davanti ai cancelli dell’azienda per manifestare, in segno di protesta, contro le condizioni lavorative e per tutelare il proprio posto di lavoro. La protesta ha coinvolto numerosi dipendenti che, in attesa di un incontro con la proprietà, hanno espresso la loro preoccupazione senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dello sciopero.

Tanti i lavoratori della Stf Loterios di Fontignano che ieri mattina si sono ritrovati davanti ai cancelli dell’azienda per difendere il loro posto di lavoro. L’adesione allo sciopero indetto dalle sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil ha riscosso un’adesione praticamente totale tra gli oltre sessanta dipendenti di questa storica impresa metalmeccanica della Valnestore, operante nel settore energetico, oggi di proprietà di una filiale italiana di una finanziaria portoghese. Al presidio sono intervenuti anche molti amministratori locali a partire dagli assessori regionali Francesco De Rebotti e Simona Meloni, oltre ai sindaci di Panicale, Giulio Cherubini, e Piegaro, Roberto Ferricelli, con altri rappresentati delle due amministrazioni comunali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sciopero alla “Stf Loterios“: "Presto un incontro con la proprietà" Perugia, scatta lo sciopero alla Stf Loterios: "La situazione è estremamente critica"“La situazione è estremamente critica, vogliamo che la Stf Loterios sopravviva, che le professionalità presenti vengano salvaguardate, che non si... "Stf Loterios, 60 posti a rischio. La chiusura sarebbe un disastro""Un’adesione praticamente totale tra gli oltre sessanta dipendenti di questa storica impresa metalmeccanica della Valnestore, operante nel settore...