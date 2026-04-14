Stf Loterios 60 posti a rischio La chiusura sarebbe un disastro

Un’azienda metalmeccanica della Valnestore, specializzata nel settore energetico, rischia la chiusura con circa 60 posti di lavoro a rischio. La maggior parte dei dipendenti ha manifestato una forte adesione allo stato di agitazione, mentre la proprietà attuale è una filiale italiana di una finanziaria portoghese. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

"Un’adesione praticamente totale tra gli oltre sessanta dipendenti di questa storica impresa metalmeccanica della Valnestore, operante nel settore energetico, oggi di proprietà di una filiale italiana di una finanziaria portoghese". I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil fanno il bilancio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Perugia, scatta lo sciopero alla Stf Loterios: "La situazione è estremamente critica"“La situazione è estremamente critica, vogliamo che la Stf Loterios sopravviva, che le professionalità presenti vengano salvaguardate, che non si... Belluno: tribunale a rischio chiusura, carenza personale al 60%Il Tribunale di Belluno rischia la chiusura definitiva a causa di una proposta che prevede lo smantellamento degli uffici giudiziari con meno di 30...