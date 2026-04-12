Perugia scatta lo sciopero alla Stf Loterios | La situazione è estremamente critica

A Perugia è in corso uno sciopero presso la società Stf Loterios, con i lavoratori che denunciano una situazione considerata estremamente critica. La protesta mira a chiedere la salvaguardia delle professionalità interne e delle capacità presenti nell’indotto, oltre a evitare la dispersione di competenze che coinvolgono l’intero territorio. La mobilitazione si concentra sulla richiesta di mantenere in vita l’azienda e di preservare i posti di lavoro.

“La situazione è estremamente critica, vogliamo che la Stf Loterios sopravviva, che le professionalità presenti vengano salvaguardate, che non si disperdano le capacità estese all’indotto e che riguardano tutto il territorio”. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil proclamano lo stato di agitazione alla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Licenziamenti alla Chart Vrv, scatta lo sciopero Pegazzano, allarme alla primaria. Crolla un pezzo di grondaia. Scatta lo sciopero dei genitoriIl crollo di un pezzo di grondaia a pochi metri da uno degli ingressi della scuola.