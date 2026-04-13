Atletico Madrid Simeone alla vigilia del Barcellona | Ruggeri ha avuto alti e bassi ma sta lavorando bene Mi auguro una cosa per domani

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha commentato le condizioni di Ruggeri, sottolineando che ha avuto momenti positivi e difficoltà, ma si sta impegnando nel modo giusto. Alla vigilia del match di Champions League contro il Barcellona, Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo anche alcune aspettative per la partita di domani. La gara si svolgerà nel quarto di finale di ritorno della competizione europea.

Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri Calciomercato Cagliari: Sebastiano Esposito incanta, le sirene di Serie A si accendono. Due club bussano alla porta in vista dell’estate, cosa sta succedendo Genoa, ufficiale il rinnovo di Sabelli: il comunicato del club e le parole del calciatore dopo la firma con i rossoblù! Marsiglia, indiscrezione clamorosa: Balerdi lascerà i francesi in estate! Futuro in Serie A? Ecco dove potrebbe...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene. Mi auguro una cosa per domani» Copa del Rey, è il giorno di Atletico Madrid Barcellona! Dentro alla semifinale: tre tegole per i blaugrana, Simeone ha una nuova stellaPavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo... Leggi anche: Sembra l’Atalanta, ma è l’Atlético Madrid: Ruggeri, Musso e Lookman protagonisti contro il Barcellona