Flavio Rodolfi il campione de La Ruota della fortuna vince i 200.000 euro | il montepremi totale e la commozione

Flavio Rodolfi, 29 anni di Fara Sabina, ha vinto 200.000 euro durante la puntata del 20 gennaio de La Ruota della Fortuna su Canale 5. La sua partecipazione ha suscitato emozioni tra il pubblico e i conduttori, tra cui Gerry Scotti. Questo successo rappresenta uno dei più alti montepremi mai raggiunti nel programma, lasciando un ricordo significativo per il concorrente e gli spettatori.

Flavio Rodolfi, concorrente di Fara Sabina, ha 29 anni e nella puntata del 20 gennaio de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha emozionato Gerry Scotti, Samira Lui e la sorella Valeria con un altro grande traguardo: ha trovato i 200.000 euro alla ruota delle meraviglie. Il montepremi totale sale a 314.000 euro e il suo nome sale in cima ai campioni più forti del programma. In studio con lui, la sorella Valeria, che ha condiviso la gioia e le lacrime.🔗 Leggi su Fanpage.it

