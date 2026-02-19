Caos a San Siro scontro totale Allegri-Fabregas | Sei un bambino che ha iniziato ora

Dopo il pareggio tra Milan e Como, la tensione tra Allegri e Fabregas si è intensificata, scatenando un vero e proprio scontro verbale. L’allenatore rossonero ha accusato il centrocampista spagnolo di comportarsi come un bambino, mentre lui ha risposto con rabbia. La discussione si è protratta negli spogliatoi, coinvolgendo anche altri membri dello staff. La scena ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media presenti, che hanno assistito a un incidente che ha scosso l’intera giornata.

Il post-partita di Milan-Como, terminata sul punteggio di 1-1, si è trasformato in un teatro di tensioni che hanno travalicato i confini del rettangolo di gioco per esplodere fragorosamente nelle viscere di San Siro. Protagonisti di un faccia a faccia ai limiti del contatto fisico sono stati Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas, protagonisti di un diverbio dai toni violentissimi poco prima dell'ingresso in sala stampa. Lo scontro, nato da un episodio di gioco che ha coinvolto il tecnico spagnolo e l'esterno rossonero Saelemaekers, ha portato a una frattura diplomatica che nemmeno le scuse pubbliche sembrano aver del tutto ricomposto.

Allegri a Fabregas: “Sei un cogl…, sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore”. Animi roventiAllegri ha insultato Fabregas fuori dalla sala stampa, accusandolo di essere un bambino inesperto e di aver iniziato da poco l’attività di allenatore.

