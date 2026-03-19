E' iniziata a Salerno una mobilitazione dei comuni montani che si oppongono alla nuova classificazione adottata dalla legge. Le amministrazioni di queste località hanno deciso di organizzare proteste e azioni legali, definendo la loro battaglia come senza precedenti. La protesta coinvolge diverse comunità che chiedono di essere ascoltate e di rivedere le decisioni prese nel quadro delle riforme in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Parte da Salerno, la mobilitazione dei comuni montani esclusi dalla nuova classificazione. Quello che si è svolto questa mattina presso la sede Enbilaif Uncem di via San Leonardo a Salerno non è stato infatti un semplice incontro istituzionale, ma una vera e propria chiamata alle armi che ha registrato il fronte comune dei 40 centri campani esclusi dalla nuova classificazione. Venti si trovano in provincia di Salerno, uno dei territori più penalizzati dalla nuova classificazione della legge 13125. Non è un caso dunque che la lotta contro la legge parta da qua. L’esito è inequivocabile: i sindaci e l’Ufficio di presidenza di UNCEM Campania hanno votato all’unanimità per la mobilitazione permanente e l’avvio di una battaglia legale senza precedenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rivolta dei comuni montani, scatta la mobilitazione contro la legge: “Battaglia legale senza precedenti”

Articoli correlati

Anche Italia Viva contro la nuova legge sui Comuni montani: «Non basta un parametro altimetrico»A dirlo sono la presidente di Iv Marche Fabiola Caprari e di Italia Viva Pesaro Maurizio Miranda, secondo cui troppi Comuni della nostra regione...

Leggi anche: "Siamo una terra di mezzo abbandonata": la sindaca guida la rivolta dei comuni esclusi dalla legge Montagna

Altri aggiornamenti su Rivolta dei comuni montani scatta la...

Temi più discussi: Esclusione dai comuni montani, la Lega incontra gli agricoltori: Rispondiamo alle polemiche; Montagna, i comuni esclusi non perderanno scuole né servizi: ora al lavoro per una nuova proposta; Anci Liguria, Annalisa Cevasco nuova vice direttrice vicaria: Comuni sempre più centrali nelle politiche del territorio; La beffa della nuova legge: sei Comuni della Costiera perdono lo status di montani. Rivolta dei sindaci.

Classificazione dei comuni montani. Sull’Amiata scatta la rivolta: Arretramento economico e socialeLa proposta di riforma avanzata dal ministro Roberto Calderoli sulla nuova classificazione dei Comuni montani sta sollevando un acceso dibattito anche sull’Amiata, dove istituzioni e forze politiche ... lanazione.it

Comuni montani, la Regione FVG rassicura i sindaci: Nessun taglio ai sostegniNuova classificazione dei Comuni montani, la Regione FVG rassicura sindaci e amministratori: sostegni e agevolazioni restano invariati. nordest24.it

La grafica diventa linguaggio: applausi alla GTC, poi scoppia la rivolta degli sviluppatori. Ecco cosa è successo e perché invece è una buona notizia - facebook.com facebook

Esclusiva del @washingtonpost. Israele incita gli iraniani alla rivolta, ma confida agli Stati Uniti che per i rivoltosi iraniani sarebbe un massacro. x.com