Nella serata di martedì, la replica del Commissario Montalbano su Rai1 ha registrato un ascolto superiore rispetto al Grande Fratello Vip. La fiction ha ottenuto una media di circa 2 milioni di spettatori, battendo il reality show di Canale 5. Questi dati si riferiscono ai numeri di ascolto complessivi della prima serata, che evidenziano una preferenza del pubblico per il programma di Rai1 rispetto al reality.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Il Commissario Montalbano conquistare la serata con una media di 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip si ferma a 1.809.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve segna 1.280.000 spettatori pari all'8.6%. Su Tv8 Italia's Got Talent registra 441.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Only Fun – Comico Show totalizza 600.000 spettatori con il 3.5%. Per l'approfondimento: su Rai3 FarWest ottiene 487.000 spettatori (3.2%); su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 546.000 spettatori (4.2%); su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 804.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La replica del Commissario Montalbano supera il GfVip

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