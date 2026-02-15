Alloggi e housing sociale Uil chiede alla Regione di concretizzare i 111 milioni del nuovo Fesr

La Uil chiede alla Regione di usare subito i 111 milioni del nuovo Fesr per aumentare gli alloggi sociali. La richiesta arriva dopo che, in alcune città, molti immobili pubblici sono rimasti vuoti e inutilizzati. La Regione deve collaborare con Aterp e i Comuni per fare un inventario dettagliato di queste proprietà. Solo così si potrà avviare concretamente il piano di edilizia sociale previsto nel Programma Fesr Fse+ 2021–2027.

La segretaria generale del sindacato Calabria chiede una ricognizione degli immobili pubblici vuoti con Aterp e Comuni per puntare sui europei disponibili in base all'intesa Stato-Regioni Aggiunge Senese: "Le risorse oggi disponibili sono 111,34 milioni di euro, di cui oltre 105 milioni di risorse europee dedicate agli alloggi a prezzi accessibili, frutto della riprogrammazione e dell'intesa Stato-Regioni che ha fissato al 6% la quota Fesr da destinare all'housing. Una dote importante, che deve essere tradotta in progetti concreti e in bandi capaci di dare risultato". La proposta della Uil calabrese parte da un modello semplice e chiaro con alloggi pubblici riqualificati, concessi a canone calmierato ai giovani, con particolare attenzione a chi rientra in Calabria o arriva da fuori regione per motivi professionali.

La Regione Marche ha destinato oltre 17 milioni di euro del Fondo FESR 2021-2027 per sostenere progetti di housing sociale.

La Regione Marche ha annunciato un investimento di oltre 17 milioni di euro per l'housing sociale, nell'ambito della ri-programmazione del Fesr 2021-2027.

