La realtà spazza il luogocomunismo Chi urla al regime finisce smentito

Recentemente, si sono intensificate le discussioni sulla situazione politica in alcune aree, con alcuni gruppi che accusano il governo di mettere in pericolo la democrazia e di mantenere atteggiamenti patriarcali. Tuttavia, i fatti dimostrano che le autorità continuano a rispettare le procedure costituzionali, e le rivendicazioni più accese vengono spesso smentite dai dati ufficiali e dalle decisioni politiche adottate.

Allarmismi democratici. Luogocomunismo e ossessioni. Mantra e tormentoni ripetuti fino allo sfinimento. Una tecnica comunicativa che paga nel breve periodo, ma che non regge alla prova dei fatti. L’Ungheria è il caso più recente, con il «dittatore» Viktor Orbán che «mai lascerà il potere». Anzi: «Impedirà al popolo sovrano di esprimersi», o comunque «farà di tutto per inquinare il responso delle urne». Sappiamo com’è finita: con gli stessi - pronti (a parole), fino a cinque minuti prima, ad andare in montagna «per opporsi all’invasor» - a esultare in piazza per celebrare la saggezza degli italiani, che hanno urlato nelle urne: «La Costituzione non si tocca!».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La realtà spazza il (luogo)comunismo. Chi urla al «regime» finisce smentito

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