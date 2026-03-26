Nella mattinata di giovedì, un vortice ciclonico ha coinvolto la Romagna, portando vento forte che ha spazzato via bidoni e rami lungo le strade. La perturbazione ha provocato anche precipitazioni nevose, trasformando il paesaggio di Forlì e dintorni da una situazione primaverile a una scena invernale. Le condizioni meteorologiche estreme hanno interessato anche altre zone della regione, creando disagi e cambiamenti improvvisi.

Da giovedì mattina, un’intensa ondata di maltempo legata a un profondo vortice ciclonico sta sferzando la Romagna, trasformando il paesaggio primaverile di mercoledì in un crudo scorcio invernale Risveglio glaciale e scenario quasi apocalittico per Forlì e il suo comprensorio. Da giovedì mattina, un’intensa ondata di maltempo legata a un profondo vortice ciclonico sta sferzando la Romagna, trasformando il paesaggio primaverile di mercoledì in un crudo scorcio invernale. Il protagonista indiscusso è il vento. Le raffiche, che in alcune zone hanno raggiunti i picchi da allerta arancione (88,5 chilometri orari la raffica misurata all'aeroporto Ridolfi), "urlano" tra i palazzi e tagliano il viso con un freddo pungente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Ciclone in Romagna, il vento urla e spazza via bidoni e rami sulle strade. E arriva persino la neve

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