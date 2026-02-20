Nella telenovela spagnola La Promessa, la morte di Jana viene finalmente chiarita. La rivelazione arriva dopo mesi di mistero e sospetti tra i personaggi. Curro sarà sconvolto nel scoprire la verità, che cambierà il corso della sua vita. Le anticipazioni mostrano che il segreto dietro il decesso si svela nelle prossime puntate trasmesse su Rete 4. I fan potranno seguire le emozioni e i colpi di scena che sconvolgeranno i protagonisti. La verità sulla tragica fine di Jana sta per essere scoperta.

Nuovi colpi di scena attendono i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, presto in onda su Rete 4, arriverà la verità sulla morte di Jana. Curro sarà costretto a fare i conti con una sentenza cjhe non lascerà dubbi: scoprirà di aver contribuito (seppur involontariamente) alla morte della sorella! Anticipazioni spagnole La Promessa: i sospetti di Curro. Il giovane valletto sarà sempre più sospettoso sulle cause che hanno portato alla morte della sorella. I suoi sospetti aumenteranno nel momento in cui Pia – di ritorno dal cimitero – gli confesserà di aver notato la pelle bluastra sulle labbra e sulle dita di Jana.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: arriva la verità sulla morte di Jana, Curro sconvolto

Leggi anche: La Promessa, anticipazioni spagnole: Curro indaga sulla morte di Jana (e finisce nei guai)

Leggi anche: La promessa, anticipazioni al 10 gennaio: Curro indaga sulla morte di Jana

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: La Morte Di Angela!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.