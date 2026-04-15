Nella puntata di lunedì, la protagonista si trova in uno stato di agitazione dopo aver scoperto Eugenia con i gemellini, e si confronta con Curro. Nel frattempo, Pia si confida con lui condividendo un nuovo particolare sulla morte di Jana, mentre Martina affronta Jacobo riguardo a presunti accordi con il Duca Lisandro. Gli eventi si susseguono tra tensioni e rivelazioni, creando una scena ricca di colpi di scena.

Catalina, sconvolta, affronta Curro dopo aver trovato Eugenia con i gemellini. Pia rivela a Curro un dettaglio inedito sulla morte di Jana e Martina affronta Jacobo sui presunti accordi con il Duca Lisandro. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina trova Eugenia da sola con i neonati e teme il peggio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 aprile, Catalina nel panico: Eugenia con i gemellini da sola

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