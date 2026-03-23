La Promessa anticipazioni 24 marzo | Eugenia torna da Lorenzo Leocadia è nel panico!

Da movieplayer.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenia decide di trasferirsi nella camera di Don Lorenzo, sorprendendo tutti e complicando la vita del Capitano proprio quando meno se lo aspetta. Leocadia teme che questo possa intralciare i suoi piani. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Eugenia compie una mossa inaspettata per riavvicinarsi al marito, Don Romulo mette da parte l'orgoglio e cerca il perdono della governante dopo settimane di gelo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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