Kate Middleton e Natalie Barrows cosa succede se la principessa e la sua assistente personale si vestono esattamente nello stesso modo?

Durante un viaggio in Scozia, Kate Middleton, principessa di Galles, ha indossato un raffinato cappotto in tartan blu. La stessa scelta di abbigliamento ha coinvolto anche Natalie Barrows, sua assistente personale. Questa coincidenza ha suscitato curiosità, evidenziando come anche i dettagli più semplici possano catturare l’attenzione, tra stile e praticità. Ecco cosa succede quando due figure importanti si vestono in modo analogo in occasioni pubbliche.

Chiamasi effetto Kate, un fenomeno che, ancora oggi, dopo anni, continua a fruttare e smuovere le economie dei brand di moda prescelti dalla reale, e che, a ben vedere, sembra aver sedotto anche Natalie Barrows, l'assistente personale della principessa. Da 19 anni al suo fianco, Barrows si occupa della gestione dell'agenda della futura sovrana, accompagnandola ai vari appuntamenti a cui è chiamata a partecipare. Insomma, una presenza assidua nella vita della principessa, quasi simbiotica, tanto da condividere con lei anche le stesse scelte di stile. Proprio come è accaduto in occasione del viaggio dei Wales in Scozia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

