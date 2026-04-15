La primavera torna a fare capolino ma c’è una insidia che minaccia il weekend

Dopo le giornate di sole, la primavera torna a farsi sentire, ma il fine settimana potrebbe essere influenzato da condizioni meteorologiche instabili. Un'area di bassa pressione situata sul Tirreno centrale si sta gradualmente riassorbendo e si muove verso la Sicilia. Questa evoluzione potrebbe portare cambiamenti nel tempo durante i prossimi giorni, con possibili precipitazioni e variazioni nelle temperature.

“L’area di bassa pressione imperniata sul Tirreno centro settentrionale tende a colmarsi progressivamente e a spostare nel contempo il suo minimo verso la Sicilia. Questo significa un miglioramento del tempo a iniziare dalle regioni settentrionali in propagazione al centro entro oggi, mercoledì.🔗 Leggi su Ternitoday.it Meteo: dopo il freddo e la pioggia fa capolino la primavera, ma nel weekend torna l’incertezzaCon l'alta pressione le temperature nell'Agrigentino arriveranno fino a 24 gradi. In arrivo una nuova perturbazione, ma nel weekend torna il sole splendenteUna nuova perturbazione raggiungerà l'Italia dalle prime ore di giovedì a partire dalle regioni settentrionali e tratti di quelle tirreniche, dove i...