I posti disponibili per gli screening gratuiti di prevenzione pneumologica organizzati dal Rotary Club a Guardia Sanframondi sono esauriti. La giornata di domenica 15 marzo ha visto una grande partecipazione della cittadinanza, che ha risposto in modo numeroso all’appuntamento dedicato alla salute respiratoria. L’evento ha attirato molti residenti interessati a sottoporsi alle visite gratuite offerte dal programma.

Tempo di lettura: 2 minuti Ampia partecipazione cittadina per la giornata dedicata alla prevenzione pneumologica svoltasi domenica 15 marzo a Guardia Sanframondi. L’iniziativa fa parte del progetto “Domeniche della Salute”, la campagna promossa dal Rotary Club Valle Telesina per offrirevisite specialistiche gratuite sul territorio. Le consulenze, ospitate presso la sede locale della Misericordia, hanno registrato il tutto esaurito in breve tempo, confermando la necessità e l’interesse della popolazione verso i servizi sanitari di prossimità. Le visite mediche e gli screening pneumologici sono stati effettuati dalla specialista Dott.ssa Maria De Luca, la quale ha messo a disposizione della comunità la propria competenza, distinguendosi per la grande professionalità e l’assoluta disponibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prevenzione pneumologica: esauriti i posti per gli screening gratuiti del Rotary Club a Guardia Sanframondi

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