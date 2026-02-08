La polizia locale si prepara a rafforzarsi con l’arrivo di droni e body cam. Il sindaco Giampiero Falzone conferma che sono in corso progetti concreti per dotare gli agenti di nuove tecnologie, già in fase di implementazione. L’obiettivo è migliorare il controllo e la sicurezza in città, anche se i dettagli sui tempi e le modalità non sono ancora ufficiali.

Droni e body cam alla polizia locale. "Da tempo stiamo lavorando (e adesso stanno prendendo forma) – spiega il sindaco Giampiero Falzone –, a diverse progettualità per la nostra polizia locale. Lo scopo è arrivare sempre di più vicini a quel modello di polizia di comunità a cui la Regione ha dedicato una apposita delibera. Abbiamo attivato nuovi presidi con la creazione di un ufficio mobile in stazionamento anche nelle frazioni e adesso stiamo lavorando alla riduzione del rischio e alla sicurezza degli operatori. Ciò con la formazione partita a fine anno con le tecniche di autodifesa e con l’adeguamento delle dotazioni che parallelamente alla formazione abbiamo finanziato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Drone e body cam, rinforzi per la polizia locale

