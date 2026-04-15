Da sei anni la piscina del Parco rimane chiusa, e ora si discute sulla possibilità di escluderla dall’area gestita dall’Autodromo. La questione è tornata a occupare le cronache politiche, con le autorità che devono decidere se portare avanti la riqualificazione o considerare l’abbandono della struttura. La piscina rappresenta un punto di riferimento storico per molti, ma le difficoltà amministrative complicano ogni decisione.

La piscina del Parco torna al centro del dibattito politico, sospesa tra memoria e futuro, tra vincoli amministrativi e la volontà di restituire ai cittadini un luogo simbolo. Il Consiglio ha approvato all’unanimità la mozione del consigliere della Lega, Simone Villa, che punta alla riapertura dell’impianto chiuso da oltre sei anni. "Un luogo legato anche dal punto di vista sentimentale ai monzesi", lo definisce Villa. La piscina, infatti, rappresenta "un’offerta che non c’è più all’interno del Parco e che potrebbe rafforzarne l’appeal". Il documento impegna il sindaco Paolo Pilotto - soprattutto nella veste di presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza -, di concerto con Regione Lombardia e Aci, a verificare la possibilità di scorporare la piscina dalla concessione dell’ Autodromo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La piscina chiusa da 6 anni: "Ora bisogna valutare la sua esclusione dall’area gestita dall’Autodromo"

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